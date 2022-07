Bette Midler, la star risponde alle accuse di transfobia:'Non volevo escludere nessuno!'

La star di Hocus Pocus, Bette Midler, ha risposto pubblicamente alle critiche subite nelle ultime ore dopo un tweet in cui faceva riferimento alla 'cancellazione' delle donne in seguito alla decisione della Corte Suprema negli USA di ribaltare la sentenza Roe v. Wade sull'aborto. L'attrice è stata accusata di essere anti-trans.

Non è la prima volta che l'attrice finisce al centro delle polemiche. Nel 2019 alcune dichiarazioni di Bette Midler contro i cinecomic Marvel scatenarono diverse discussioni. Nella giornata di domenica l'attrice ha twittato:"Donne del mondo, ci stanno spogliando dei nostri diritti sui nostri corpi, le nostre vite e persino il nostro nome! Non ci chiamano più 'donne'; ci chiamano 'persone che partoriscono' o 'mestruatrici' e persino 'persone con vagine'! Non lasciate che vi cancellino! Ogni essere umano sulla Terra è in debito con voi!".



Parole che non sono state ben accolte da diversi follower, che hanno accusato l'attrice di dichiarazioni transfobiche e di essere una persona anti-trans.

Midler ha deciso di rispondere alle accuse, cercando di chiarire il senso delle sue parole nel tweet, citando un articolo del New York Times come riferimento per quanto dichiarato:"Gente del mondo! Il mio tweet sulle donne era una risposta a questo pezzo affascinante e ben scritto del NYT. Non è transfobico, non volevo escludere nessuno, non si trattava di quello".



Bette Midler è pronta a tornare nel ruolo di Winifred Sanderson nel sequel di Hocus Pocus. Su Everyeye trovate il trailer di Hocus Pocus 2, con Midler che si ricongiunge a Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy.