Bette Midler e Sharon Stone si uniscono al cast di The Tale of the Allergist's Wife

Le due attrici, saranno nella versione cinematografica dello spettacolo di Brodway nominato ai Tony Award, The Tale of the Allergist’s Wife.

La due volte candidata all'Oscar, vincitrice di Grammy Award, Tony Award e Golden Globe, Bette Midler (Il Club delle Prime Mogli, Hocus Pocus), si unirà alla altrettanto premiata (e candidata) Sharon Stone (Basic Instinct, Mosaic), nella piece di Brodway di Charles Busch, The Tale of the Allergist’s Wife. Il film sarà diretto da Andy Fickman (Parental Guidance, Game Plan).

Robert Cort e Daryl Roth produrranno, insieme a Jeffrey Melnick come produttore esecutivo.

In The Tale of the Allergist's Wife, Midler interpreterà il ruolo di Marjorie Taub, una donna della classe medio-alta, una cosiddetta Upper-West-Sider, nel bel mezzo di una vulcanica crisi di mezza età. Il suo amorevole marito, rinomato allergologo dei senzatetto, il dott. Ira Taub, cerca invano di aiutarla. Ma tutto cambia con l'arrivo a New York dell'affascinante e misteriosa amica d'infanzia di Marjorie, Lee (Stone). Lee ha vissuto la meravigliosa vita da giramondo che Marjorie ha sempre sognato per sé. Mentre Lee diventa ospite fissa a casa dei Taub, la depressione di Marjorie arriva a livelli cosmici. Ma Lee nasconde un segreto che porterà ad una svolta completamente inaspettata.

