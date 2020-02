Bette Midler, Goldie Hawn e Diane Keaton tornano insieme in Family Jewels

Goldie Hawn, Bette Midler e Diane Keaton sono le protagoniste della comedy Family Jewels, prodotto da New Republic Pictures. Le tre attrici tornano a recitare insieme sul grande schermo dai tempi de Il club delle prime mogli. La produzione del film dovrebbe iniziare entro il 2020. Tracey Nygberg sarà produttore esecutivo.

Family Jewels si concentrerà sui personaggi interpretati dalle attrici, tre donne che sono costrette a trascorrere le vacanze di Natale insieme, con figli e nipoti, dopo che l'uomo con il quale sono state sposate tutte e tre muore in un grande magazzino di New York.



"La chimica di Diane, Goldie e Bette è ineguagliabile e irresistibile, e sono entusiasta di aiutare a riunirle sullo schermo per le generazioni di fan" ha dichiarato il produttore Bradley Fischer.

"Questo film si adatta perfettamente al nostro piano di finanziamento e produzione di 4-6 grandi show girati in studio all'anno, e riporta le star del cinema dove dovrebbero essere. Sul grande schermo" ha proseguito Brian Oliver.

In Il club delle prime mogli, tre donne si ritrovano al funerale di un'amica suicida. Sono tre donne in crisi di mezz'età ed esistenziale che decidono di vendicarsi dei torti subiti nel corso degli anni. Rovineranno a quel punto le vite ai loro consorti, che hanno deciso di abbandonarle preferendo delle amanti più giovani.

