Beta Ray Bill diventa trending topic su Twitter: è l'effetto Christian Bale

La notizia del giorno in casa Marvel è che Christian Bale potrebbe entrare nel cast di Thor: Love and Thunder. Tra i fan cresce l'attesa per il film, e come sempre succede in questi casi si susseguono le speculazioni sul ruolo che l'ex Cavaliere Oscuro potrebbe interpretare. In questo caso però sembrano andare in una direzione precisa.

Alla discussione ha partecipato anche Jason Aaron, che ha espresso un desiderio differente dalla maggior parte dei fan, ma quasi tutti sono convinti (e sperano) che Christian Bale intepreterà Beta Ray Bill. Il nome del supereroe Korbinita è entrato tra i trending topic su Twitter, proprio grazie ai rumor e all'insistenza con cui se ne parla sui social.

Per chi non ha dimestichezza col personaggio, Beta Ray Bill è apparso per la prima volta nel numero 337 dei fumetti di Thor, nel novembre 1983, come antagonista. Membro di una razza aliena proveniente dal pianeta Korbin, grazie ad alcune modifiche genetiche ha assunto l'aspetto di un cavallo alieno. Per coincidenza, la sua arma è Stormbreaker - il nome del martello che Thor (Chris Hemsworth) usa nel Marvel Cinematic Universe dopo Avengers: Infinity War.

Staremo a vedere. Un aggancio per far entrare Beta Ray Bill nel Marvel Cinematic Universe è stato fornito anche da Avengers: Endgame, la palla passa ora al regista Taika Waititi. Thor: Love and Thunder sarà al cinema dal 7 novembre 2021.