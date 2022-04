Best Man, Dolph Lundgren in un altro film d'azione! Tutti i dettagli

Dolph Lundgren, Luke Wilson e Scout Taylor-Compton reciteranno nel film d'azione Best Man. Il film indie è diretto da Shane Dax Taylor ed è basato sulla sceneggiatura di C. Alec Rossel tratta dalla storia di Daniel Zirilli. La produzione del progetto è affidata ai protagonisti del film, Nicky Whelan, Brendan Fehr e Scott Martin.

Best Man è ambientato in un resort isolato nel quale si sta svolgendo un matrimonio in cui dei mercenari prendono il controllo della proprietà. A quel punto lo sposo, il testimone e il loro migliore amico dovranno ingegnarsi per riuscire a sconfiggere il gruppo di terroristi.



Il film è prodotto da Archstone Entertainment. Veterano del cinema action, Dolph Lundgren ha dichiarato di essere pronto a tornare nel ruolo di Gunnar Jensen in I mercenari 4, specificando che il film sarà il capitolo più grande mai realizzato nel franchise.

La star di Rocky V ha dichiarato:"Beh, è decisamente più imponente. Voglio dire, il budget è probabilmente il doppio rispetto all'ultimo, credo".

Sul sito trovate la nostra recensione di I mercenari 3.



Secondo Lundgren il franchise de I mercenari ha avuto successo al box-office perché offre un approccio 'vecchia scuola' ai film action.

A novembre Dolph Lundgren ha spiegato che MGM sta pensando ad uno spin-off su Ivan Drago, l'iconico personaggio e rivale di Rocky Balboa nella saga di Sylvester Stallone.