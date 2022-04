Best Man: Andrey Ivchenko si unisce al cast del film

Abbiamo recentemente appreso dell'arrivo di Best Man, e adesso viene subito resa nota una novità: Andrey Ivchenko si unirà al cast già formato da Dolph Lundgren, Luke Wilson, Scout Compton Taylor, Nicky Whelan, Brendan Fehr e Scott Martin.

Ivchenko è noto per aver interpretato Grigori nella stagione 3 di Stranger Things, oltre ad essere apparso in serie piuttosto conosciute come Lucifer, Counterpart, Jane the Virgin, The Transporter, Nikita e Falling Skies.

La pellicola indipendente, che sarà diretta da Shane Dax Taylor, è recentemente entrata in produzione in New Mexico. La sceneggiatura è stata invece scritta da C. Alec Rossel, che si è basato su una storia di Daniel Zirilli. Michael Slifkin, Scott Martin e Jack Sheehan.

Best Man sarà ambientato in un resort che si trova nel nulla, mentre siamo nel bel mezzo di un matrimonio. Nel corso dell'evento i mercenari prendono il controllo della proprietà, mentre il testimone, lo sposo e tutti coloro che sono parte della festa nuziale si alleano per eliminare i terroristi. In questo contesto Ivchenko interpreta Viktor, un membro della macchina militare. Il personaggio si ritrova a lavorare con Axel e la sua squadra per vendicarsi di Cal e dei suoi amici militari, Anders e Bradley.

Siete curiosi di vedere Best Man? Fatecelo sapere nei commenti!