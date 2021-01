Bernie Sanders in Il Signore degli Anelli: l'esilarante video impazza sul web

Sono diventati virali, negli ultimi giorni, i meme su Bernie Sanders all'Inauguration Day. L'immagine del senatore democratico, ex candidato alle primarie per la Casa Bianca, con guanti di lana e mascherina anti-Covid è stata riprodotta in decine di fotomontaggi. Alcuni sono decisamente ben riusciti, come quelli condivisi da Mark Hamill.

C'è però chi ha fatto ancora meglio, dedicando a Bernie Sanders addirittura un filmato. Su Twitter Matthew Highton, che nella bio si definisce "comico, filmaker e stramboide", lo ha inserito in una scena de Il Signore degli Anelli.

La sequenza, che possiamo vedere anche in calce alla notizia, è tratta dal primo capitolo della trilogia, La compagnia dell'anello, ed è ambientata nella celebre locanda del Puledro Impennato. Bernie Sanders prende il posto che nel film è occupato da Aragorn, con Frodo (Elijah Wood) che chiede al locandiere: "Chi è quell'uomo nell'angolo?"

In poche ore la clip con Bernie Sanders ha ottenuto più di 38.000 like e 11.000 retweet, tanto che Matthew Highton ne ha approfittato, in un commento, per invitare chi non lo conoscesse a seguirlo e a dare un'occhiata agli altri suoi divertenti video.

La foto ormai più famosa dell'Inauguration Day di Joe Biden ha colpito l'immaginario di molti esponenti del mondo del cinema: oltre ai meme a tema Star Wars, per esempio, abbiamo visto quello pubblicato da Ryan Reynolds di Deadpool.