Bernardo Bertolucci attacca Ridley Scott: si deve vergognare, io farei un film con Spacey

Bernardo Bertolucci in questi giorni è stato ospite al Bif&st di Bari per partecipare alla presentazione della versione restaurata di uno dei suoi film più celebri e discussi, Ultimo tango a Parigi. L'attenzione si è però spostata su alcune dichiarazioni di Bertolucci in merito alla vicenda che ha visto coinvolti Kevin Spacey e Ridley Scott.

In seguito alle varie accuse di molestie sessuali ricevute da Spacey, Ridley Scott decise di rimuoverlo dal film al quale il premio Oscar per American Beauty e I soliti sospetti stava lavorando, Tutti i soldi del mondo.

Kevin Spacey era il protagonista, nel ruolo dell'uomo più ricco del mondo J. Paul Getty, il cui giovane nipote John Paul Getty III (Charlie Plummer), viene rapito dalla 'Ndrangheta nel luglio 1973. Quando il vortice delle accuse colpì Spacey, Ridley Scott prese la decisione di sostituirlo con Christopher Plummer e girare nuovamente tutte le scene che riguardavano il suo personaggio in poche settimane.

"Quando ho saputo che Ridley Scott aveva accettato di eliminare le scene di Tutti i soldi del mondo in cui Kevin Spacey aveva recitato, ho mandato un messaggio al suo montatore storico, Pietro Scalia, per riferirgli che si doveva vergognare. Ha scelto di sottostare all'imposizione razzista su Spacey nonostante il suo potere contrattuale. Poi mi è venuta voglia di fare un film con Kevin Spacey".

Bertolucci inoltre fa un paragone con la vicenda che riguardò lui e Marlon Brando prima di Ultimo tango a Parigi:"Alla Paramount mi dissero che Marlon Brando non valeva più nulla, perché era un attore finito. Li salutai e mi rivolsi alla United Artist che lo accettò come protagonista. Brando all'epoca era sparito dalle scene ma aveva girato Il padrino, che non era ancora uscito".

Bernardo Bertolucci è uno dei registi italiani più apprezzati a livello internazionale. Ha vinto l'Oscar al miglior regista - unico italiano ad aver ottenuto tale riconoscimento, escludendo Frank Capra, nato in Sicilia ma naturalizzato statunitense - e alla miglior sceneggiatura non originale nel 1988 grazie a L'ultimo imperatore. Nel corso della sua carriera ha girato celebri film come Il conformista, Ultimo tango a Parigi, Il tè nel deserto e The Dreamers - I sognatori.