Berlino 2023, Benedetta Porcaroli tra i migliori talenti emergenti presentati al Festival

Benedetta Porcaroli, tra protagoniste di Baby, sarà presentata al Festival del Cinema di Berlino 2023 tra le European Shooting Stars, un gruppo di giovani talenti emergenti che verrà presentato nel corso della rassegna cinematografica alla stampa internazionale e al pubblico presente.

Era ormai dal 2018, anno in cui fu presentata Matilde De Angelis, che un italiano non veniva scelto nella selezione, dunque questo è davvero un buon traguardo per la Porcaroli che si spera possa seguire lo stesso percorso fatto dalla collega presentata allo stesso evento alcuni anni orsono. Tra le Shooting Stars dell'anno, scelte dalla European Film Promotion (EFP) troviamo: Yannick Jozefzoon (Olanda), Gizem Erdogan (Svezia), Kayije Kagame (Svizzera), Kristine Kujath Thorp (Norvegia), Joely Mbundu (Belgio), Alina Tomnikov (Finlandia), Leonie Benesch (Germania), Thorvaldur Kristjansson (Islanda) e Judith State (Romania).

Tra le motivazioni date dalla giuria per la scelta di Benedetta Porcaroli si legge: "Sostiene la bizzarra commedia Amanda di Carolina Cavalli con grande sicurezza, oltre a trasmettere una elevata tensione che mantiene il film febbrile. Nonostante sia un'attrice emergente, emana una forte personalità e un particolare modo di guardare il mondo".

Benedetta Porcaroli è anche i 7 donne e un mistero, remake tutto italiano di Otto donne e un mistero di François Ozon, che è tra i titoli in catalogo su Sky Cinema per questo Natale.