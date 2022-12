Berlino 2023: annunciati i nuovi film con Sydney Sweeney, Willem Dafoe, Alicia Silverstone

Il Festival internazionale del cinema di Berlino ha svelato i primi titoli selezionati per la sezione Panorama della prossima edizione che si svolgerà in presenza dal 16 al 26 febbraio 2023. Nel programma ci sono anche i nuovi film con Sydney Sweeney, Willem Dafoe, Alicia Silverstone. In calce alla news potete leggere l'elenco completo delle opere.

Tra i titoli di spicco, il primo lungometraggio di Tina Satter, Reality, interpretato da Sydney Sweeney, star di Euphoria e The White Lotus (e che presto rivedremo nel cinecomic Sony Madame Web), e incentrato sull'arresto dell'informatore americano Reality Winner. Anche Jennifer Reeder è presente con Perpetrator, descritto come un film sovversivo che ribalta le convenzioni. Kiah McKirnan e Alicia Silverstone sono le protagoniste.

Willem Dafoe interpreta un ladro d'arte in Inside di Vasilis Katsoupis. Ira Sachs è tornato con Passages, interpretato da Franz Rogowski, Ben Whishaw e Adèle Exarchopoulous.

Di seguito la lista completa della sezione Panorama:

Al Murhaqoon (The Burdened) di Amr Gamal | con Khaled Hamdan, Abeer Mohammed, Samah Alamrani, Awsam Abdulrahman, Shahd Algonfedy Yemen / Sudan / Arabia Saudita 2023 Panorama | Prima mondiale: Quando Isra'a scopre di aspettare un altro bambino durante la guerra civile nello Yemen, lei e suo marito decidono di abortire. Ma questo crea enormi difficoltà, nella loro relazione e altrove. Una storia commovente da una regione in crisi troppo spesso dimenticata.

(The Burdened) di Amr Gamal | con Khaled Hamdan, Abeer Mohammed, Samah Alamrani, Awsam Abdulrahman, Shahd Algonfedy Yemen / Sudan / Arabia Saudita 2023 Panorama | Prima mondiale: Quando Isra'a scopre di aspettare un altro bambino durante la guerra civile nello Yemen, lei e suo marito decidono di abortire. Ma questo crea enormi difficoltà, nella loro relazione e altrove. Una storia commovente da una regione in crisi troppo spesso dimenticata. Au cimetière de la pellicule (The Cemetery of Cinema) di Thierno Souleymane Diallo Francia / Senegal / Guinea / Arabia Saudita 2023 Panorama Dokumente | Prima mondiale | Opera prima | Forma documentario: Thierno Souleymane Diallo parte con la sua macchina da presa alla ricerca della nascita del cinema in Guinea. Affascinante e determinato, ripercorre il patrimonio cinematografico e la storia del suo Paese e rivela l'importanza degli archivi cinematografici.

(The Cemetery of Cinema) di Thierno Souleymane Diallo Francia / Senegal / Guinea / Arabia Saudita 2023 Panorama Dokumente | Prima mondiale | Opera prima | Forma documentario: Thierno Souleymane Diallo parte con la sua macchina da presa alla ricerca della nascita del cinema in Guinea. Affascinante e determinato, ripercorre il patrimonio cinematografico e la storia del suo Paese e rivela l'importanza degli archivi cinematografici. El Castillo (The Castle) di Martín Benchimol | con Justina Olivo, Alexia Olivo Argentina / Francia 2023 Panorama | Prima mondiale L'eredità ricevuta dal suo ex capo è un calice avvelenato per la governante indigena Justina: un'enorme villa abbandonata nel retro del paese. Alexia, la figlia di Justina, preferirebbe tornare a Buenos Aires e lavorare come meccanico. Una favola dark.

(The Castle) di Martín Benchimol | con Justina Olivo, Alexia Olivo Argentina / Francia 2023 Panorama | Prima mondiale L'eredità ricevuta dal suo ex capo è un calice avvelenato per la governante indigena Justina: un'enorme villa abbandonata nel retro del paese. Alexia, la figlia di Justina, preferirebbe tornare a Buenos Aires e lavorare come meccanico. Una favola dark. Hello Dankness di Soda Jerk Australia 2022 Panorama | Prima internazionale | Film d'esordio Assemblando centinaia di filmati e immagini mediatiche, il duo di artisti Soda Jerk crea una narrazione sorprendente sui cambiamenti subiti dalla società americana dopo Trump, divertendosi a riflettere sui valori culturali contemporanei.

di Soda Jerk Australia 2022 Panorama | Prima internazionale | Film d'esordio Assemblando centinaia di filmati e immagini mediatiche, il duo di artisti Soda Jerk crea una narrazione sorprendente sui cambiamenti subiti dalla società americana dopo Trump, divertendosi a riflettere sui valori culturali contemporanei. Inside di Vasilis Katsoupis | con Willem Dafoe Grecia / Germania / Belgio 2023 Panorama | Anteprima mondiale Dopo una rapina andata male, il ladro d'arte Nemo si ritrova intrappolato in uno lussuoso attico di New York. Bloccato dal sistema di sicurezza di alto livello e circondato da opere d'arte di valore inestimabile, deve lottare per sopravvivere.

di Vasilis Katsoupis | con Willem Dafoe Grecia / Germania / Belgio 2023 Panorama | Anteprima mondiale Dopo una rapina andata male, il ladro d'arte Nemo si ritrova intrappolato in uno lussuoso attico di New York. Bloccato dal sistema di sicurezza di alto livello e circondato da opere d'arte di valore inestimabile, deve lottare per sopravvivere. Iron Butterflies di Roman Liubyi Ucraina / Germania 2023 Panorama Dokumente | Prima europea | Forma documentaria Questa lezione di rivelazione politica si concentra sull'abbattimento del jet passeggeri malese MH17 sopra l'Ucraina orientale nel 2014. Un'inchiesta meticolosa che mette a nudo i meccanismi della guerra russa.

di Roman Liubyi Ucraina / Germania 2023 Panorama Dokumente | Prima europea | Forma documentaria Questa lezione di rivelazione politica si concentra sull'abbattimento del jet passeggeri malese MH17 sopra l'Ucraina orientale nel 2014. Un'inchiesta meticolosa che mette a nudo i meccanismi della guerra russa. Passages di Ira Sachs | con Franz Rogowski, Ben Whishaw, Adèle Exarchopoulous Francia 2023 Panorama | Prima europea L'ultimo giorno di riprese a Parigi, il regista Tomas va a letto con una donna e lo racconta con orgoglio al marito. Tra Tomas, Agathe e Martin nasce una relazione appassionata, gelosa e narcisistica.

di Ira Sachs | con Franz Rogowski, Ben Whishaw, Adèle Exarchopoulous Francia 2023 Panorama | Prima europea L'ultimo giorno di riprese a Parigi, il regista Tomas va a letto con una donna e lo racconta con orgoglio al marito. Tra Tomas, Agathe e Martin nasce una relazione appassionata, gelosa e narcisistica. Perpetrator di Jennifer Reeder | con Kiah McKirnan, Alicia Silverstone, Christopher Lowell, Melanie Liburd, Ireon Roach USA 2023 Panorama | Prima mondiale Il giorno del suo diciottesimo compleanno, la dura Jonny mangia una torta preparata dalla zia secondo una magica ricetta di famiglia e subisce una metamorfosi radicale. Mentre alcuni compagni di classe scompaiono, una sanguinosa storia di adolescenza fa il suo corso.

di Jennifer Reeder | con Kiah McKirnan, Alicia Silverstone, Christopher Lowell, Melanie Liburd, Ireon Roach USA 2023 Panorama | Prima mondiale Il giorno del suo diciottesimo compleanno, la dura Jonny mangia una torta preparata dalla zia secondo una magica ricetta di famiglia e subisce una metamorfosi radicale. Mentre alcuni compagni di classe scompaiono, una sanguinosa storia di adolescenza fa il suo corso. Reality di Tina Satter | con Sydney Sweeney, Josh Hamilton, Marchánt Davis USA 2023 Panorama | Prima mondiale | Film d'esordio La regista Tina Satter presenta un'istantanea della storia recente degli Stati Uniti e, utilizzando dialoghi originali inediti tratti da una registrazione dell'FBI, mette in scena la perquisizione del 2017 della casa dell'informatore Reality Winner come una tesa opera da camera.

di Tina Satter | con Sydney Sweeney, Josh Hamilton, Marchánt Davis USA 2023 Panorama | Prima mondiale | Film d'esordio La regista Tina Satter presenta un'istantanea della storia recente degli Stati Uniti e, utilizzando dialoghi originali inediti tratti da una registrazione dell'FBI, mette in scena la perquisizione del 2017 della casa dell'informatore Reality Winner come una tesa opera da camera. Silver Haze di Sacha Polak | con Vicky Knight, Esmé Creed-Miles, Charlotte Knight, Archie Brigden, Angela Bruce Paesi Bassi / Regno Unito 2023 Panorama | Prima mondiale Franky proviene da un quartiere difficile dell'East London e lavora come infermiera. Quando si innamora perdutamente della sua paziente Florence, la sua vita cambia profondamente. Un film che parla di come fare i conti con il passato, le origini sociali e il bisogno di appartenenza.

di Sacha Polak | con Vicky Knight, Esmé Creed-Miles, Charlotte Knight, Archie Brigden, Angela Bruce Paesi Bassi / Regno Unito 2023 Panorama | Prima mondiale Franky proviene da un quartiere difficile dell'East London e lavora come infermiera. Quando si innamora perdutamente della sua paziente Florence, la sua vita cambia profondamente. Un film che parla di come fare i conti con il passato, le origini sociali e il bisogno di appartenenza. La Sirène (La Sirena) di Sepideh Farsi Francia / Germania / Lussemburgo / Belgio 2023 Panorama | Prima mondiale | Animazione Iran, 1980. Dopo un attacco missilistico iracheno, la metropoli petrolifera di Abadan precipita nel caos. Il quattordicenne Omid, che lavora come fattorino, è alla ricerca del fratello scomparso e di una via di fuga dalla città assediata.

(La Sirena) di Sepideh Farsi Francia / Germania / Lussemburgo / Belgio 2023 Panorama | Prima mondiale | Animazione Iran, 1980. Dopo un attacco missilistico iracheno, la metropoli petrolifera di Abadan precipita nel caos. Il quattordicenne Omid, che lavora come fattorino, è alla ricerca del fratello scomparso e di una via di fuga dalla città assediata. Stams di Bernhard Braunstein | con Sophia Waldauf, Martina Ambrosi, Eva-Maria Kofler, Pascal Mair, Kevin Kirchebner Austria 2023 Panorama Dokumente | Prima mondiale | Forma documentaria Il collegio sciistico di Stams, nelle Alpi tirolesi, è considerato un campo di allenamento per i migliori. L'obiettivo: i Giochi Olimpici. Nel corso di un anno accademico, Bernhard Braunstein osserva con grande attenzione la giovane élite dello sci mentre segue il suo regime di allenamento quotidiano meticolosamente cronometrato.

di Bernhard Braunstein | con Sophia Waldauf, Martina Ambrosi, Eva-Maria Kofler, Pascal Mair, Kevin Kirchebner Austria 2023 Panorama Dokumente | Prima mondiale | Forma documentaria Il collegio sciistico di Stams, nelle Alpi tirolesi, è considerato un campo di allenamento per i migliori. L'obiettivo: i Giochi Olimpici. Nel corso di un anno accademico, Bernhard Braunstein osserva con grande attenzione la giovane élite dello sci mentre segue il suo regime di allenamento quotidiano meticolosamente cronometrato. Stille Liv (The Quiet Migration) di Malene Choi | con Cornelius Won Riedel-Clausen, Bjarne Henriksen, Bodil Jørgensen, Clara Thi Thanh Heilmann Jensen, Dawid Ściupidro Danimarca 2023 Panorama | Prima mondiale Carl dovrebbe un giorno rilevare l'azienda agricola dei suoi genitori in una zona rurale della Danimarca. Ma, in quanto figlio adottivo, desidera anche conoscere meglio le sue origini sudcoreane. Un film sull'alterità e sulla ricerca del proprio posto nella vita.

(The Quiet Migration) di Malene Choi | con Cornelius Won Riedel-Clausen, Bjarne Henriksen, Bodil Jørgensen, Clara Thi Thanh Heilmann Jensen, Dawid Ściupidro Danimarca 2023 Panorama | Prima mondiale Carl dovrebbe un giorno rilevare l'azienda agricola dei suoi genitori in una zona rurale della Danimarca. Ma, in quanto figlio adottivo, desidera anche conoscere meglio le sue origini sudcoreane. Un film sull'alterità e sulla ricerca del proprio posto nella vita. Transfariana di Joris Lachaise Francia / Colombia 2023 Panorama Dokumente | Prima mondiale | Forma documentaria Una storia d'amore inaspettata tra un'ex prostituta trans e un ribelle delle FARC nasce in una prigione colombiana e porta a un'alleanza solidale tra attivisti trans e militanti delle FARC che hanno deposto le armi.

Come già anticipato, Kristen Stewart sarà presidente di giuria.