Berlino 2021, tra i film in corsa per l'Orso d'Oro nessun titolo italiano

L'edizione numero 71 del Festival di Berlino si svolgerà online dal 1° al 5 marzo per stampa e addetti ai lavori e successivamente dal 9 al 20 giugno in presenza per il pubblico. Oggi la Berlinale ha reso ufficialmente pubblica la lista dei film che parteciperanno al festival, con direttore artistico l'italiano Carlo Chatrian.

Nel programma sono inseriti i film che verranno presentati in Concorso e quindi concorreranno all'assegnazione dell'Orso d'Oro, e altre sezioni, tra cui quella Fuori Concorso Berlino Special. Purtroppo nessun film italiano è stato inserito tra i titoli selezionati.

Ecco la lista dei film in Concorso:

Albatros (Drift Away)

Francia

di Xavier Beauvois

con Jérémie Renier, Marie-Julie Maille, Victor Belmondo

*World premiere

Babardeală cu buclucsau porno balamuc (Bad Luck Banging or Loony Porn)

Romania / Lussemburgo / Croazia / Repubblica Ceca

di Radu Jude

con Katia Pascariu, Claudia Ieremia, Olimpia Mălai

*World premiere

Fabian oder Der Gang vor die Hunde (Fabian – Going to the Dogs)

Germania

di Dominik Graf

con Tom Schilling, Saskia Rosendahl, Albrecht Schuch

*World premiere

Ghasideyeh gave sefid (Ballad of a White Cow)

Iran / Francia

di Behtash Sanaeeha, Maryam Moghaddam

con Maryam Moghaddam, Alireza Sanifar

*World premiere

Guzen to sozo (Wheel of Fortune and Fantasy)

Giappone

di Ryusuke Hamaguchi

con Kotone Furukawa, Kiyohiko Shibukawa, Fusako Urabe

*World premiere

Herr Bachmann und seine Klasse (Mr Bachmann and His Class)

Germania

di Maria Speth

con Dieter Bachmann and pupils of class 6b

*World premiere / Documentary form

Ich bin dein Mensch (I’m Your Man)

Germania

di Maria Schrader

con Maren Eggert, Dan Stevens, Sandra Hüller

*World premiere

Inteurodeoksyeon (Introduction)

Repubblica di Corea

di Hong Sangsoo

con Shin Seokho, Park Miso, Kim Minhee

*World premiere

Memory Box

Francia / Libano / Canada / Qatar

di Joana Hadjithomas, Khalil Joreige

con Rim Turki, Manal Issa, Paloma Vauthier

*World premiere

Nebenan (Next Door)

Germania

di Daniel Brühl

con Daniel Brühl, Peter Kurth

*World premiere / Debut film

Petite Maman

Francia

di Céline Sciamma

con Joséphine Sanz, Gabrielle Sanz, Nina Meurisse

*World premiere

Ras vkhedavt, rodesac cas vukurebt? (What Do We See When We Look at the Sky?)

Germania / Georgia

di Alexandre Koberidze

con Ani Karseladze, Giorgi Bochorishvili, Vakhtang Fanchulidze

*World premiere

Rengeteg – mindenhol látlak (Forest – I See You Everywhere)

Ungheria

di Bence Fliegauf

con Laura Podlovics, István Lénárt, Lilla Kizlinger, Zsolt Végh, László Cziffer, Juli Jakab, Ági Gubík

*World premiere

Természetes fény (Natural Light)

Ungheria / Lettonia / Francia / Germania

di Dénes Nagy

con Ferenc Szabó, Tamás Garbacz, László Bajkó

*World premiere / Debut film

Una Película de Policías (A Cop Movie)

Messico

di Alonso Ruizpalacios

con Mónica Del Carmen, Raúl Briones

*World premiere / Documentary form

La giuria internazionale che si occuperà dell'assegnazione dei premi è composta da sei registi che in passato hanno vinto almeno un'edizione del festival: l'iraniano Mohammad Rasoulof, l'israeliano Nadav Lapid, la romena Adina Pintilie, l'ungherese Ildikó Enyedi, l'italiano Gianfranco Rosi e la bosniaca Jasmila Žbanić.



Su Everyeye trovate la recensione di Fuocoammare, che vinse l'Orso d'Oro nel 2016, e il trailer di My Salinger Year che aprì la scorsa edizione della Berlinale.