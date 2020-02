Berlinale 70, anche l'Italia tra i vincitori del festival con Elio Germano e i D'Innocenzo

Una grande Italia trionfa a Berlino in ben due categorie con Elio Germano per Volevo Nascondermi e i Fratelli D'innocenzo con Favolacce, mentre l'orso doro va a Mohammad Rasoulof per There Is No Evil.

Competition

Un po' di azzurro (o tricolore, se preferite) anche a Berlino 70, dove il talento nostrano viene premiato con due Orsi d'Argento: quello per il Miglior Attore, che va aper la sua interpretazione del pittore e scultere Antonio Ligabue nel film Volevo Nascondermi di Giorgio Diritti; e quello per la Miglior Sceneggiatura, assegnato ai fratelliper il loro Favolacce (che vede tra i suoi protagonisti proprio Elio Germano).A vincere il premio più ambito, l'Orso d'Oro per il Miglior Film, èdel regista iraniano Mohammad Rasoulof.L'Orso d'Argento per la Miglior Interpretazione Femminile va a Paula Beer per Undine, quello per il Miglior Regista al Sudcoreano Hong Sangsoo per The Woman Who Ran.Il Gran Premio della Giuria presieduta da Jeremy Irons lo riceveper il suo Never Rarely Sometimes Always.Qui di seguito trovate la lista completa con tutti i vincitori del Festival.



Golden Bear for Best Film

There Is No Evil - Mohammad Rasoulof (Germania/Repubblica Ceca/Iran)



Silver Bear – Grand Jury Prize

Never Rarely Sometimes Always - Eliza Hittman (USA)



Silver Bear – 70th Berlinale Special Prize

Delete History - Benoît Delépine, Gustave Kervern (Francia/Belgio)



Silver Bear for Best Director

Hong Sangsoo - The Woman Who Ran (Corea del Sud)



Silver Bear for Best Actress

Paula Beer - Undine (Germania/Francia)



Silver Bear for Best Actor

Elio Germano - Volevo Nascondermi (Italia)



Silver Bear for Best Screenplay

Damiano e Fabio D'Innocenzo - Favolacce (Italia/Svizzera)



Silver Bear for Outstanding Artistic Contribution

Jürgen Jürges - DAU. Natasha (Germania/Ucraina/UK/Russia)

Encounters



Best Film

The Works and Days (Tayoko Shiojiri, in Shiotani Basin) - CW Winter, Anders Edström (USA/Svezia/Giappone/Hong Kong/UK)



Best Director

Malmkrog - Cristi Puiu (Romania/Serbia/Svizzera/Svezia/Bosnia/Macedonia del Nord)



Special Jury Award

The Trouble With Being Born - Sandra Wollner (Austria/Germania)



Special Mention

Isabella - Matías Piñeiro (Argentina/Francia)



Best Documentary Award

Irradiated - Rithy Panh (Francia/Cambogia)



Special Mention

Notes from the Underworld - Tizza Covi, Rainer Frimmel (Austria)



GWFF Best First Feature Award

Los conductos - Camilo Restrepo (Francia/Colombia/Brasile)



Special Mention

Naked Animals - Melanie Waelde (Germania)

Berlinale Shorts



Golden Bear for Best Short Film

T – Keisha Rae Witherspoon (USA)



Silver Bear - Jury Prize for Short Film

Filipiñana – Rafael Manuel (Filippine/UK)



Audi Short Film Award

Genius Loci - Adrien Mérigeau (Francia)