Berlinale 2020, Jeremy Irons sarà il presidente di giuria della 70ª edizione

Apparso di recente come interprete di Ozymandias nella serie di Watchmen targata HBO, Jeremy Irons sarà il presidente della giuria della 70ª edizione della Berlinale che si terrà dal 20 marzo al 1° febbraio 2020.

L'annuncia arriva da una nota ufficiale di Carlo Chatrian, nuovo direttore artistico della kermesse: "Con il suo stile distintivo Jeremy Irons ha incarnato alcuni personaggi iconici che mi hanno accompagnato durante il mio viaggio nel mondo del cinema, rendendomi consapevole della complessità degli esseri umani. Il suo talento e le scelte che ha fatto sia come artista sia come cittadino mi riempiono di orgoglio nel dargli il benvenuto come presidente della giuria per la 70esima edizione della Berlinale".

Irons ha commentato: "Sono molto lieto di questo incarico. E mi sento onorato di poter essere presidente della giuria del festival di Berlino, un festival che ammiro da tempo e che ho sempre frequentato con piacere. Essere a Berlino per il festival mi darà anche l'opportunità non solo per visitare nuovamente questa splendida città ma anche di visionare i film scelti dal festival, con l'opportunità di discutere i loro meriti insieme ai miei colleghi della giuria."

L'attore premio Oscar nel 1991 per Il mistero Von Bulow l'estate scorsa è stato ospite anche a Roma, dove era intervenuto in difesa del Cinema Arcadia.