Berlinale 2018: Wes Anderson vince il Leone D'Argento alla regia. Tutti i vincitori

Si è conclusa due giorni fa la 68° edizione del, con conseguente assegnazione dell'ambito e prestigioso Leone d'Oro, andato quest'anno al film rumenodi, tra i più criticati dell'evento.

Ad aggiudicarsi invece il Leone d'Argento alla Miglior Regia è stato l'amatissimo Wes Anderson con il suo L'Isola dei Cani, film d'animazione girato in stop-motion nel particolare stile dell'autore di Grand Budapest Hotel, ricco quindi di carrellate orizzontali e verticali e un certo gusto per le atmosfere emozionanti e ricercate.



Di seguito tutti i vincitori:



MIGLIOR FILM



Touch Me Not di Adina Pintilie



PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA



Twarz di Malgorzata Szumowska



MIGLIOR REGIA



Wes Anderson per L'Isola dei Cani



MIGLIOR ATTRICE



Ana Brun per The Heiresses



MIGLIOR ATTORE



Anthony Bajon per La Prière



MIGLIOR SCENEGGIATURA



Manuel Alcalà e Alonso Ruizpalacios per Museo



MIGLIOR CONTRIBUTO ARTISTICO



Elena Okopnaya per Dovlatov



MIGLIOR DOCUMENTARIO



Waldheims Walzer di Ruth Backmann



MIGLIOR ESORDIO



Touch Me Not di Adina Pintilie