Berlin Nobody, Kiernan Shipka entra nel cast del thriller psicologico di Ridley Scott

Il 2021 è stato un anno incredibile per Ridley Scott, che è approdato in sala con diversi prodotti, tra top e flop. Adesso il regista è pronto a tornare al lavoro sul prossimo, Berlin Nobody, al cui cast si è appena unita Kiernan Shipka.

Per chi non la ricordasse, Shipka è la star de Le Terrificanti Avventure di Sabrina, la celebre serie Netflix in cui interpretava la protagonista. La giovane attrice, che abbiamo conosciuto anche grazie a show di successo come Mad Man, andrà ad affiancare un altro grande nome: Eric Bana. "Sono entusiasta di collaborare di nuovo con Eric Bana e con la meravigliosa Kiernan Shipka" ha detto semplicemente Scott sull'ottimo cast che ha a disposizione.

Le riprese inizieranno a Berlino nel mese di Settembre, e il film sarà curato da Jordan Scott, regista e sceneggiatrice, figlia di Ridley Scott. Berlin Nobody racconterà la storia di Ben Monroe, uno psicologo sociale che indaga su un culto locale legato a un evento inquietante. L'uomo ha una figlia adolescente, Mazzy, che conosce un misterioso ragazzo del posto che la introduce in quelle che sono le feste clandestine della capitale tedesca. Mentre le vite di padre e figlia convergono, Mazzy finirà in una situazione di pericolo portando Ben a dover fare una corsa contro il tempo per salvarla.