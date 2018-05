Benvenuti a Zombieland: svelati dettagli della trama e titolo del sequel

I dettagli della trama, così come il titolo di Benvenuti a Zombieland 2, sequel del film del 2009, sono stati svelati nelle scorse ore. Dopo quasi un decennio dall'uscita della prima pellicola, questo seguito s'inoltrerà in un'ambientazione che mostra l'evoluzione delle creature. Ora arrivano nuovi particolari su questo nuovo capitolo.

In Benvenuti a Zombieland diretto da Ruben Fleischer, Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone e Abigail Breslin intraprendono un viaggio nella speranza di sopravvivere ad una recente epidemia virale che ha trasformato le persone in zombie. Sul percorso che li condurrà anche a Los Angeles, incontreranno vari personaggi, interpretati, tra gli altri, da Amber Heard e Bill Murray nei panni di sé stesso.

Ora gli sceneggiatori Paul Wernick e Rhett Reese hanno annunciato di essere al lavoro sulla sceneggiatura e hanno svelato alcuni dettagli al riguardo.

Splash Report parla di alcuni particolari della trama e il titolo scelto. Secondo la fonte il film sarà intitolato Zombieland Too e sfrutterà la pausa di dieci anni dal film precedente. La storia ruoterà attorno al quartetto di protagonisti del primo film, che secondo indiscrezioni dovrebbero tornare in un mondo in cui la piaga degli zombie si è evoluta. La popolazione sta perdendo peso e c'è un generale senso di apatia che s'impadronisce dei protagonisti della storia. Questa situazione porterà il personaggio di Emma Stone a fuggire e quello di Abigail Breslin a scappare con un nuovo personaggio al momento senza nome, che condurrà ad una missione di salvataggio su larga scala. I nostri protagonisti troveranno però una razza di zombie molto più forte di quella precedente.

Ruben Fleischer tornerà alla regia del film. Nonostante siano passati parecchi anni, il franchise di Zombieland non è stato completamente abbandonato nel frattempo. Nel 2013 Amazon ha preso in considerazione l'idea di una serie tv ispirata al film ma lo scarso appeal creato dal pilota ha convinto Amazon ad abbandonare il progetto.