Benvenuti a Zombieland voleva un'altra superstar al posto del cameo di Bill Murray

Rhett Reese, celebre sceneneggiatore statunitense conosciuto per film come Cruel Intentions 3- Il fascino della terza volta, i due capitoli di Deadpool ma soprattutto per Benvenuti a Zombieland (2009) ha recentemente rivelato il nome dell'attore originariamente valutato per il ruolo successivamente interpretato da Bill Murray.

In un recente tweet riaffiorato di recente lo sceneggiatore affermava infatti come la produzione volesse "Joe Pesci per il ruolo in Benvenuti a Zombieland che poi ha interpretato Bill Murray".

Nel film, per chi non lo sapesse, Bill interpreta una versione decisamente parodistica di se stesso che vive (o meglio, sopravvive) all'interno di una villa enorme, mentre fuori c'è un'epidemia di zombie. Per confondersi tra loro e dunque non risultare preda, Murray si trucca in maniera spaventosa e realistica... decisamente troppo realistica. Un'interpretazione strepitosa da parte di Bill Murray, che grazie a questo divertente cameo ha ricevuto lo scream award per Benvenuti a Zombieland!

Ma come mai allora il ruolo non è andato a Joe Pesci? Nel tweet precedentemente nominato, Rhett Reese aggiunge che:

"Abbiamo avvertito l'agente di Pesci che fosse un ruolo piccolo. Lui ha risposto così: 'Non esistono piccoli ruoli, solo piccoli guadagni".

Le ragioni per cui non abbiamo potuto assistere al cameo di Pesci sarebbero state, dunque, di tipo economico. Un peccato, però, dato che Benvenuti a Zombieland ha guadagnato $100 milioni al box office, al tempo.

Cosa ne pensate? Avreste voluto vedere Pesci al posto di Murray? In attesa delle vostre risposte, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra recensione di Benvenuti a Zombieland!