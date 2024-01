Benvenuti al Sud 3, Bisio e Siani ci sono: 'Potrebbe chiamarsi Bentornati al Sud'

Benvenuti al sud potrebbe avere un seguito: a confermarlo è Alessandro Siani in un'intervista per Fanpage. A 15 anni di distanza potrebbe arrivare il terzo capitolo di uno dei migliori incassi nella storia del box office italiano.

L'attore ha affermato che lui e Claudio Bisio hanno avuto un'idea da cui potrebbe svilupparsi il terzo capitolo della commedia del 2010. "Finalmente abbiamo condiviso un'idea che ci sembra divertente e soprattutto che crea spunti di riflessione" ha dichiarato Siani, che nel film interpreta il postino Mattia. Un'operazione che accoglierebbe il favore del pubblico, molto legato al film originale: "Incredibilmente Benvenuti al Sud ha ancora una sua vita, magicamente ancora vive nel cuore di molti italiani" ha fatto notare l'attore.

Anche Claudio Bisio si è espresso a riguardo, confermando le dichiarazioni di Siani: "Stiamo pensando a un Bentornati al Sud. Non c'è ancora sceneggiatura né niente, e io e Alessandro abbiamo preso strade diverse, non siamo una coppia. Però ci è sembrato che possa essere il momento giusto di ripensarci. Le domande sono due: una, se non abbiamo già detto tutto su Nord e Sud: il cibo, la dialettica, forchette, il sanguinaccio...Rifare delle gag che abbiamo fatto, proprio perchè è un film visto da generazioni, non si può. Seconda domanda quanto è cambiato in questi anni, e quanto senso ha prendere in giro quella cosa lì [la differenza tra Nord e Sud]" ha dichiarato Bisio in un'intervista per il podcast di Gianluca Gazzoli Passa dal BSMT. L'attore ha anche scherzato sul possibile titolo del terzo capitolo, giocando sull'anno di uscita del film: "Bentornati al sud 15 anni dopo". Entrambi hanno dichiarato che si tratta solo di un'idea e non di un progetto preciso: nella speranza di vederne la realizzazione, qui potete trovare la nostra recensione di Benvenuti al sud.