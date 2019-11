Benvenuti a Fatasy Island nel primo trailer italiano del reboot targato Blumhouse

Dopo il primo poster e il trailer in lingua originale, è adesso grazie alla Sony Pictures che possiamo mostrarvi il primo trailer italiano dell'intrigante Fantasy Island, adattamento-reboot cinematografico dell'omonima serie televisiva cult della ABC diretto per il grande schermo da Jeff Wadlow (Kick-Ass 2, Bates Motel).

Scritta da quattro mani da Jillian Jacobs e Christopher Roach, la storia di Fantasy Island trasporta al cinema in versione marcatamente thriller-horror tutte le sensibilità della serie, lasciando che sia Michael Pena a vestire i panni di Mr. Roarke che furono di Ricardo Montalban. La sinossi ufficiale del progetto recita: "L'enigmatico Mr. Roarke realizza i sogni più reconditi degli ospiti del suo lussurioso ma remoto resort tropicale. Ma quando le fantasie si trasformeranno in incubi, gli ospiti dovranno risolvere il mistero dell'isola per poter fuggire con la propria vita".



Fantasy Island vede un nutrito cast di interpreti formato da Lucy Hale, Maggie Q, Portia Doubleday, Kim Coates, Michael Rooker e Jimmy O. Yang, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 13 febbraio 2020, in tempo per San Valentino e vivere una "fantasia" diversa, da single e cinematografica, tra tensione ed elementi orrorifici. Mica male, no?

Cosa ne pensate? Curiosi? Fateci sapere la vostra nei commenti in calce alla notizia.