Benji Pasek e Justin Paul collaborano ai brani del live-action di Aladdin

Il live-action della Disney,, diretto da, presenterà due nuovi brani di, premi Oscar e compositori per film come. I Walt Disney Studios hanno riscosso un enorme successo negli ultimi anni con gli adattamenti in live-action dei loro Classici.

Tra quelli realizzati ci sono titoli come Cenerentola, La Bella e la Bestia e Il libro della giungla. Di conseguenza il lavoro in questa direzione procede e vedremo in futuro i live-action di Aladdin, Mulan, Il re leone e tanti altri.

Uscito nel 1992 e facente parte del cosiddetto Rinascimento della Disney, Aladdin racconta la storia di un vagabondo che s'imbatte in una lampada magica e nel Genio che vi abita, usando i tre desideri a sua disposizione per ottenere una vita migliore, non prima di sconfiggere il malvagio visir Jafar. Guy Ritchie ha confermato che il live-action sarà un musical e le canzoni del Classico d'animazione saranno incluse (anche se ancora non si sa quante) insieme ad almeno due brani originali.

Nel corso di un'intervista a Variety sul red carpet degli Oscar, Benji Pasek e Justin Paul hanno rivelato di aver scritto i testi di due nuove canzoni per Aladdin, in collaborazione con Alan Menken, veterano della Disney e autore della colonna sonora del Classico del 1992.

"Siamo davvero entusiasti al pensiero di aver collaborato con una leggenda come Alan Menken e di aver scritto le parole per due nuovi brani del live-action di Aladdin in uscita il prossimo anno. Stare insieme a lui in studio, nutrirci con avidità di tutte le storie che ci ha raccontato, abbiamo rimandato settimane d'impegni solo per passare del tempo insieme a lui e tempestarlo di domande su Ariel, su Ursula. Siamo andati fuori di testa e siamo davvero gasatissimi di entrare a far parte della famiglia Disney".

Il film animato del 1992 comprende canzoni composte da Alan Menken con i testi di Tim Rice e Howard Ashman, con classici come La mia vera storia, Un amico come me e Il mondo è mio. Vinse due Oscar per la miglior colonna sonora e la miglior canzone originale. Molte delle canzoni del Classico saranno presenti anche nel live action, così come ha fatto La Bella e la Bestia.

Naturalmente bisognerà vedere se il cast sarà in grado di far rivivere le emozioni del film animato, con Will Smith nei panni del Genio (la voce nel film d'animazione è di Robin Williams), Mena Massoud in quelli di Aladdin, Naomie Scott nelle vesti di Jasmine, insieme a Marwan Kenzari, Navid Negahban, Nasim Pedrad e Billy Magnussen.

Purtroppo per vedere il film dovremo aspettare ancora un po', visto che la release è prevista per la metà del 2019.