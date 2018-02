Benji, il cagnolino abbandonato, trova una nuova casa in Netflix! Ecco il trailer

Il piccolo cane peloso americano, il vagabondo, è tornato e ha trovato casa su Netflix. Date un'occhiata al trailer che trovate nel nostro player!

Sta per arrivare una moderna rivisitazione di un film classico, la storia di Benji, che segue un cucciolo abbandonato e due ragazzini capricciosi, Carter e Frankie, di New Orleans, che stringono una solida amicizia con il tenace cane di strada. Quando la sfortuna si abbatte su di loro e finiscono rapiti da una banda di ladri, Benji e un suo compagno trasandato vanno a soccorrerli.

Il film è scritto, diretto e prodotto da Brandon Camp (Love Happens), il cui padre Joe Camp ha scritto, diretto e prodotto il film originale. Jason Blum (Get Out, Paranormal Activity) è anche produttore del film.

Benji vede nel cast Kiele Sanchez (Lost, The Glades), Gabriel Bateman (Stalker) e Darby Camp (Big Little Lies).

Il film originale del 1974 è stato un enorme successo globale; ha incassato infatti oltre 45 milioni di dollari partendo da un budget di soli 500.000 dollari e ha generato un franchise che ha dato origine ad altri quattro film di successo. La sigla "I Feel Love" ha vinto un Golden Globe come miglior canzone originale ed è stata nominata per un Academy Award nella stessa categoria.

Le nuove avventure del piccolo e dolcissimo cane arrivano il 16 marzo su Netflix.