Benigni presenta Pinocchio: 'È universale, appartiene a tutti, è la nostra storia'

Che tra Benigni e Pinocchio vi sia un legame profondo è cosa nota: l'attore e regista premio Oscar, d'altronde, già nel 2002 vestì i panni del burattino partorito dalla geniale mente di Carlo Collodi, ed è con altrettanto entusiasmo che ora si appresta a esordire come Geppetto nel film girato da Matteo Garrone.

È un Roberto Benigni a cui brillano gli occhi, dunque, quello che a Roma ha presentato il film in uscita nelle nostre sale il prossimo 19 dicembre: l'autore de La Vita è Bella ha parlato dell'importanza del romanzo di Collodi, del suo essere innovativo, geniale e fondamentale per la cultura italiana e mondiale.

"Pinocchio è universale, appartiene a tutti, è la nostra storia, è come il sole, fa parte della grande letteratura, è quasi divinatorio. Pinocchio va oltre i classici, è come il mare, è qualcosa in cui ci tuffiamo e che ci avvolge. Da questo libro parte qualcosa che tocca la nostra profondità, è come La Divina Commedia, l’Iliade e Don Chisciotte, pieno di insegnamenti diretti e di migliaia di altri tutti da scoprire. Alcune trovate come il naso che si allunga con le bugie sono geniali, di una genialità di Collodi che ha anticipato gli effetti speciali di Batman e L’Uomo Ragno" spiega l'attore toscano, che poi parla anche della grandezza di una figura come il suo Geppetto: "Geppetto è il padre per eccellenza come San Giuseppe, tutti e due hanno avuto un figlio adottivo, sono la creazione".

Un nuovo poster ufficiale di Pinocchio è stato rilasciato lo scorso novembre; sempre sul finire dello scorso mese alcune immagini ufficiali ci hanno anticipato il Pinocchio di Matteo Garrone.