Benicio Del Toro, la star di Soldado ammette: 'Troppi attori si credono Superman'

Questa sera Benicio Del Toro torna in tv con Soldado, il film del 2018 diretto da Stefano Sollima, sequel di Sicario, pellicola diretta da Denis Villeneuve uscita nel 2015. L'attore però, nonostante abbia avuto l'opportunità di lavorare con grandi registi, non si sente ancora arrivato e tenta di non montarsi assolutamente la testa.

In una delle sue interviste, Del Toro ha raccontato che molti suoi colleghi si ritengono supereroi. Lui invece preferisce restare con i piedi per terra, senza far leva in alcun modo sulla notorietà.

"Mi piace prendere le cose molto alla leggera. Quando inizi a diventare una star del cinema, è facile credere di essere Superman. Troppi attori si credono Superman. La notorietà non può essere un'arma a doppio taglio. Ecco perché preferisco non prestare molta attenzione alla fama. La verità è che non ci penso molto. Non ci bado per nulla. Non appendo le mie fotografie al muro. Senza rendertene conto, puoi entrare in un circolo vizioso e pensare di essere davvero un supereroe. Quello è il momento in cui ti metti nei guai seri".

Insomma, Benicio Del Toro sa bene quale è il suo posto nel mondo e cerco in ogni modo di restare il più umile possibile.