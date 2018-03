Benicio del Toro nel secondo trailer di Soldado di Stefano Sollima

Columbia Pictures ha pubblicato il nuovo trailer del sequel didi, annunciato con il titolo. Il seguito, dopo il successo del primo film, è diretto dal regista di, al suo debutto in campo internazionale.

In Sicario: Day of the Soldado, la guerra alla droga sul confine tra Stati Uniti e Messico si è intensificata mentre i cartelli hanno iniziato a trasportare terroristi oltre il confine statunitense. Per combattere la guerra, l'agente federale Matt Graver (Josh Brolin) ritorna insieme al misterioso Alejandro (Benicio del Toro) per dare il via ad uno scontro tra cartelli rapendo Isabela Reyes (Isabela Moner), figlia adolescente di Carlos Reyes. Ma qualcosa andrà storto e la missione verrà scoperta.

Sicario: Day of the Soldado vede il ritorno di Josh Brolin nel ruolo di Matt Graver e di Benicio del Toro in quelli di Alejandro. Insieme a loro Jeffrey Donovan, Manuel Garcia-Rulfo, Matthew Modine e Catherine Keener.

Assente invece la protagonista femminile di Sicario, Emily Blunt. Nel nuovo trailer azione, sparatorie e il personaggio di Alejandro che domina la scena. Il film uscirà nelle sale americane il prossimo 29 giugno.

Il premio Oscar Benicio del Toro (Traffic, 2001) ha recentemente fatto parte del cast di Star Wars: Gli Ultimi Jedi di Rian Johnson nel ruolo di DJ, e lo vedremo in Avengers: Infinity War dei fratelli Anthony e Joe Russo nella parte del Collezionista.

Il regista romano Stefano Sollima ha diretto il film sulla sceneggiatura di Taylor Sheridan. Si tratta del suo terzo film in carriera, dopo l'esordio nel 2012 con ACAB - All Cops Are Bastards con Filippo Nigro, Marco Giallini e Pierfrancesco Favino, e Suburra nel 2015, con lo stesso Favino, Claudio Amendola, Elio Germano e Alessandro Borghi.