Benh Zeitlin rivisita la storia di Peter Pan nel trailer ufficiale di Wendy

Fox Searchlight ha pubblicato il primo trailer ufficiale di Wendy, versione rivisitata della storia di Peter Pan di J.M. Barrie. Il film è diretto da Benh Zeitlin, che otto anni fa stupì con Re della Terra Selvaggia, e ora torna per realizzare la sua seconda opera su grande schermo. Zeitlin ha co-scritto il film con la sorella Eliza.

Persa su un'isola nella quale tempo e invecchiamento paiono essere fuori controllo, Wendy sarà costretta a battersi per salvare la sua famiglia, la sua libertà e il suo giovane spirito gioioso dal pericolo di crescere.

Wendy sarà distribuito nelle sale americane dal febbraio 2020 e alcune voci vorrebbero il film tra i titoli papabili per essere presentati al Sundance Film Festival.



Benh Zeitlin ha ottenuto grande riscontro per il suo primo folgorante lungometraggio, Re della Terra Selvaggia, dove al centro della trama vi è, anche in questo caso, un'isola.

Per Zeitlin si tratta di un ritorno alla regia molto atteso dopo l'ottimo debutto e un progetto associato ad un racconto già ampiamente rappresenta al cinema come quello di Peter Pan, è sicuramente una scelta coraggiosa e interessante nelle premesse.

Nel film Devin France interpreta Wendy, con Shay Walker che sarà Angela Darling. Su Everyeye.it potete trovare la nostra recensione di Re della Terra Selvaggia.

In Italia il film presumibilmente arriverà nel 2020 inoltrato e difficilmente verrà distribuito nella prima parte dell'anno, a meno che non si decida per una release a ridosso della distribuzione americana.