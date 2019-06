Il Benefattore: Norman Osborn era in Ant-Man & The Wasp? Aperto un misterioso casting

Secondo un nuovo rapporto condiviso inizialmente dal blog di fan scoop-scouting GWW, i Marvel Studios starebbero cercando l'attore ideale per un personaggio il cui nome in codice è "Il Benefattore" e che potrebbe indicare Norman Osborn.

Descritto come un uomo caucasico tra i 40 e 60 anni, "Il Benefattore" dovrebbe girare una scena ad Atlanta entro la fine di quest'anno.

È interessante notare che in Ant-Man & The Wasp Sonny Burch (interpretato da Walton Goggins) lavorava per conto di un trafficante d'armi del mercato nero chiamato appunto il Benefattore. Come per altri casting call che sono emersi, la descrizione è fin troppo generica per iniziare a cercare di individuare un personaggio specifico, ma stando al nome il capo di Burch e questo "uomo caucasico tra i 40 e i 60" dovrebbero coincidere.

Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere come al solito nei commenti.

Secondo i nuovi rumor, la Fase 4 del MCU sarà contraddistinta da due archi-narrativi separati, uno galattico e uno terrestre, con Norman Osborn che sarà il villain dell'arco-narrativo ambientato sulla Terra, mentre il villan dell'arco galattico, Korvac, sarà introdotto in Captain Marvel 2.

Altri rumor suggeriscono che Norman Osborn arriverà nella scena post-credit di Far From Home.

Ovviamente per notizie ufficiali dovremo attendere le prossime settimane, con i Marvel Studios che presenteranno il futuro della propria produzione in occasione della D23 o del San Diego ComicCon.