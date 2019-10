Benedict Wong rivela quale villain vorrebbe sfidare in Doctor Strange 2

In occasione del tour promozionale di Gemini Man, action sci-fi diretto da Ang Lee e con protagonista Will Smith, la co-star del progetto Benedict Wong ha avuto modo di rispondere a qualche domanda relativa all'annunciato e attesissimo Doctor Strange in the Multiverse of Madness del MCU.

Come sappiamo dalle notizie trapelate online e da diverse conferme, il villain che lo Stregone Supremo interpretato da Benedict Cumberbatch e l'aiutato di Wong andranno ad affrontare in questo sequel sarà il Signore della Dimensione dei Sogni, Nightmare (nei cui panni di vocifera David Tennat), eppure Comicbook.com ha voluto comunque chiedere all'interprete quale nemico volesse sfidare nel film.



Questa la risposta di Wong: "Davvero, non lo so... credo ci sia già Nightmare come nemico, giusto? Non saprei davvero cosa rispondere, ad essere sinceri, perché non ne conosco molti. Lascia semplicemente che succeda. Qualunque cosa mi metteranno davanti, lascerà che accada". Ad ogni modo, il sequel dovrebbe introdurre elementi horror drasticamente più predominanti rispetto al passato, tanto che si parla del primo horror del MCU (anche se probabilmente PG-13 e non Rated-R), il che ci incuriosisce come non mai.



Doctor Strange in the Multiverse of Madness diretto da Scott Derrickson vedrà nel cast anche Elizabeth Olsen nei panni di Scarlet Witch, per un'uscita prevista nelle sale americane il 7 maggio 2021.