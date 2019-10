Benedict Wong parla del suo ritorno in Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Dopo aver parlato dei villain di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, nel corso di una recente intervista promozionale Benedict Wong è tornato a svelare qualche piccola anticipazione relativa al nuovo film del Marvel Cinematic Universe, che ha appena trovato la sua sceneggiatrice.

Wong, che nei film Marvel Studios interpreta ... Wong, intervistato per Gemini Man, ha confermato il ritorno del suo personaggio e parlato di alcuni nuovi dettagli.

"Ho twittato Scott solo per avere conferma: 'Sono in questo film?' E ha detto di sì, quindi ci sarò. E' bello saperlo. Vedremo cosa succederà."

Quando gli è stato chiesto cosa sapesse del film prima del grande annuncio al Comic-Con di San Diego, Wong ha detto: "Non conoscevo il titolo, ma avevo avuto qualche piccola anticipazione sulla trama".

Ricordiamo che Doctor Strange in the Multiverse of Madness arriverà a maggio 2021 e vanterà nel cast anche Elizabeth Olsen, che riprenderà il ruolo di Wanda in seguito alle vicende della mini-serie Disney+ WandaVision, cui il film con Benedict Cumberbatch sarà direttamente collegato.

La Fase 4 del MCU inizierà con Black Widow e proseguirà tra cinema e Disney+ con Falcon & The Winter Soldier, Gli Eterni, Shang-Chi e La Leggenda dei Dieci Anelli, WandaVision, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Loki, What If ...?, Spider-Man 3, Occhio di Falco e Thor: Love & Thunder, mentre nella Fase 5 vedremo Black Panther 2, Guardiani della Galassia 3, Captain Marvel 2, Moon Knight, Ms. Marvel, Blade, She-Hulk e un film crossover con Spider-Man. Inoltre, probabili anche Ant-Man 3 e Nova.