Benedict Wong pubblica una foto inedita di Avengers: Endgame

Nelle scorse ore Benedict Wong, interprete di Wong, il braccio destro di Doctor Strange, ha pubblicato sulla propria pagina Instagram una foto inedita dal dietro le quinte di Avengers: Endgame, l'acclamato blockbuster diretto dai fratelli Russo.

L'immagine, che mostra in primo piano Paul Rudd ed Evangeline Lilly nei panni di Ant-Man e Wasp, e sullo sfondo Brie Larson in quelli di Captain Marvel e ovviamente Wong (nei panni di Wong) fa riferimento ai giorni di riprese relative alla colossale battaglia finale fra i supereroi e l'esercito di Thanos.

Come al solito, potete vederla in calce all'articolo.

Dal momento della sua attesissima distribuzione nei cinema di tutto il mondo, Avengers: Endgame è diventato il più grande film di tutti i tempi al botteghino mondiale, superando addirittura il record di Avatar, rimasto in battuto per dieci anni. In una recente intervista, i due registi del film Anthony e Joe Russo hanno definito surreale il successo del film MCU, ad oggi fermo alla cifra di $2,796 miliardi di dollari. Il primato, tra l'altro, ha consentito ai due registi di superare J.J. Abrams nella top 3 dei cineasti col maggior incasso di sempre, composta da Abrams (con un film), e James Cameron ad ex aequo con i Russo (due film ciascuno).

Endgame, Avatar, Titanic, Il Risveglio della Forza e Infinity War sono infatti gli unici cinque film ad aver superato i due miliardi di dollari al botteghino. Chissà se Abrams riuscirà a pareggiare i colleghi con L'Ascesa di Skywalker, previsto per il prossimo dicembre.

