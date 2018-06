Benedict Cumberbatch è un vero Avenger: ha salvato un fattorino dal pestaggio!

A Londra c'è un vero eroe: Benedict Cumberbatch, che non salva la gente solo sullo schermo nei panni di Sherlock Holmes e di Stephen Strange, lo fa anche nella vita reale: ecco cosa è successo in dettaglio.

Intanto la notizia è stata riportata adesso, nonostante risalga a mesi fa, precisamente al novembre 2017. Benedict Cumberbatch e sua moglie si stavano recando ad una serata mondana ed erano a bordo di un'automobile Uber, quando l'attore ha visto accadere qualcosa all'angolo con Becker Street (anyone? ;).

Un ciclista Deliveroo era stato preso di mira da un gruppo di teppisti che lo stavano letteralmente "pestando a sangue". Il ragazzo, a terra, aveva il volto insanguinato e i quattro non sembravano volerlo lasciare in pace. Allora Benedict Cumberbatch ha chiesto all'autista di fermarsi, è andato verso i quattro malviventi intimando loro di smettere e, quando questi non l'hanno ascoltato, ha persino rischiato egli stesso di prenderle.

Noncurante, l'attore ha comunque tentato di spostare con le sue mani i quattro dal povero malcapitato. Quando poi tutto è finito, i delinquenti, che forse hanno riconosciuto Cumberbatch alla fine, sono scappati a gambe levate: che temessero un incantesimo dello Stregone Supremo?

La cosa interessante è che Cumberbatch non ha mai rivelato nulla di questa storia e ha semplicemente detto al ragazzo, una volta finito tutto: "Beh, sai, dovevo farlo, insomma, capisci no...?"

E noi lo amiamo sempre di più.

Benedict Cumberbatch è attualmente in sala con l'ultimo cinecomic Marvel Studios, Avengers: Infinity War, nel quale riveste un ruolo fondamentale.