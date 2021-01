Benedict Cumberbatch ruba la scena nel trailer dello spy-thriller The Courier

E' disponibile online il primo trailer ufficiale di The Courier, nuovo film di spionaggio con protagonista l'attore nominato all'Oscar Benedict Cumberbatch, celebre star del Marvel Cinematic Universe.

Il film è descritto come un thriller di spionaggio e racconterà la storia vera di un modesto uomo d'affari britannico Greville Wynne (Benedict Cumberbatch), che da un giorno all'altro si ritrova al centro di uno dei più grandi conflitti internazionali della storia. Reclutato dall'MI-6 britannico e da un agente della CIA (Rachel Brosnahan), sarà costretto a stringere una partnership segreta e pericolosa con l'ufficiale sovietico Oleg Penkovsky (Merab Ninidze) nel tentativo di fornire informazioni cruciali necessarie per prevenire uno scontro nucleare e disinnescare la crisi dei missili cubani.

Interpretato da Benedict Cumberbatch, Merab Ninidze, Rachel Brosnahan e Jessie Buckley, il film uscirà nelle sale statunitensi e britanniche il 19 marzo. Per la data di uscita italiana dovremo attendere prossimi aggiornamenti.

Vi ricordiamo che Benedict Cumberbatch è attualmente impegnato nelle riprese di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, nuovo film diretto da Sam Raimi che uscirà il 25 marzo 2022 come capitolo portante della Fase 4 del MCU: l'opera sarà legata a WandaVision tramite la partecipazione come co-protagonista di Elizabeth Olsen, ma anche a Spider-Man 3 con Tom Holland, nel quale Cumberbatch sarà a sua volta co-protagonista.