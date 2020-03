Benedict Cumberbatch ha realizzato la maggior parte dei suoi stunt in Doctor Strange

Il Marvel Cinematic Universe ci ha regalato delle scene d'azione incredibili nell'ultima decade, e sicuramente sono ancora molte (e ancora più spettacolari) quelle che ci attendono in futuro. Ma sapevate che alcuni degli attori hanno girato loro stessi molte di queste scene, senza l'aiuto di controfigure ovvero stuntman professionisti? Probabilmente nel caso di Tom Holland era già un fun fact abbastanza noto, ma scommettiamo che non eravate al corrente di come anche Benedict Cumberbatch abbia girato gran parte delle sue scene d'azione. A rivelarlo su Twitter, assieme a numerose altre curiosità (come il fatto che Jessica Chastain sarebbe dovuta essere comparire in Doctor Strange ), è stato il regista di Doctor Strange , Scott Derrickson, durante uno dei #QuarantineWatchParty organizzati da Comicbook. "Sono stato molto fortunato, Benedict è stato davvero bravo a girare i suoi stunt e le sue scene d'azione. Ha realizzato lui stesso tutti gli stunt e le scene di lotta che poteva fare senza che venisse messa a repentaglio la sua incolumità" ha scritto Derrickson, e a quanto pare lo stesso vale anche per Mads Mikkelsen (Kaecilius). Tra le altre cose, Derrickson ha poi definito la sua collaborazione con i Marvel Studios "una delle più gratificanti" della sua carriera. Il regista non tornerà a dirigere il sequel di Doctor Strange , ma si è comunque detto "incredibilmente orgoglioso e profondamente grato di essere stato parte di quest'era del MCU".

I was very fortunate that Benedict was so good at doing his own stunts and fight sequences. Benedict did all the action and stunts that were safe for him to do. #QuarantineWatchParty #DoctorStrange — N O S ⋊ Ɔ I ᴚ ᴚ Ǝ ᗡ ⊥ ⊥ O Ɔ S (@scottderrickson) March 27, 2020

I should say now that I had an amazing experience making this film. Marvel was a wonderful place to work and the collaboration with them was the most rewarding of my career. #QuarantineWatchParty #DoctorStrange — N O S ⋊ Ɔ I ᴚ ᴚ Ǝ ᗡ ⊥ ⊥ O Ɔ S (@scottderrickson) March 27, 2020

