Benedict Cumberbatch sul rapporto tra Doctor Strange e Spider-Man: 'Sono molto vicini'

In una recente intervista promozionale, Benedict Cumberbatch ha parlato del rapporto 'professionale' e personale che lega il suo Doctor Strange allo Spider-Man di Tom Holland.

Prima di rivederlo in un ruolo da protagonista in Doctor Strange in the Multiverse of Madness, lo Stregone Supremo di Cumberbatch si unirà al Peter Parker di Holland nel tentativo di ripristinare la sua identità segreta nell'attesissimo Spider-Man: No Way Home. La coppia di supereroi si è incontrata per la prima volta in Avengers: Infinity War, col nuovo film della saga diretta da Jon Watts impostato per esplorare ulteriormente la loro dinamica all'interno MCU. Parlando con The Hollywood Reporter, Benedict Cumberbatch ha discusso la relazione di Doctor Strange con Spider-Man, due supereroi con sede a New York City nel MCU:

“C'è una stretta relazione fra i due. In un certo senso sono entrambi 'supereroi di quartiere' e a questo punto hanno accumulato un'esperienza o due. Hanno anche un passato. Come saprete, Peter verrà da me per chiedermi di aiutarlo a fare qualcosa ... Ma non penso di poter dire altro, forse ho già detto troppo! Lo aiuto a compilare la sua dichiarazione dei redditi, magari? Questo è ciò che faccio."

Spider-Man: No Way Home uscirà attualmente il 17 dicembre 2021, mentre Doctor Strange in the Multiverse of Madness uscirà il 25 marzo 2022. Nelle scorse settimane, si sono accumulate tante teorie sulla presenza di Doctor Strange in No Way Home, mentre i fan attendono chiarimenti sul possibile ritorno degli Spider-Men di Tobey Maguire e Andrew Garfield: a tal proposito, guardate il video incriminato che svela la presenza di Andrew Garfield sul set Marvel.