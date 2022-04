Benedict Cumberbatch ospiterà una famiglia ucraina nella sua casa nel Regno Unito

Ne aveva già anticipato a suo tempo l'intenzione e adesso ha mantenuto la parola data, Benedict Cumberbatch ha confermato a Sky News che tra non molto ospiterà una famiglia di rifugiati ucraini in fuga dalla guerra nella sua casa nel Regno Unito. L'interprete di Doctor Strange sta anche aiutando altri rifugiati a coprire i costi per arrivare in UK.

"Sono usciti dall'Ucraina; sto monitorando i loro progressi ogni giorno", ha detto Cumberbatch in merito alla famiglia che presto ospiterà in casa sua. "Purtroppo, si stanno sottoponendo a qualche trattamento medico. Dire qualcosa di più su questo sarebbe un'invasione della loro privacy, e dire altro su quando arriveranno e su come viene gestito invaderebbe la mia. Voglio dare loro un po' di stabilità dopo la tragedia che hanno vissuto, e voglio farlo dentro casa mia".

Come accennato, Cumberbatch ha anche rivelato che sta aiutando altri rifugiati in fuga dall'Ucraina a coprire il costo dei loro alloggi nel Regno Unito. Il candidato all'Oscar sta collaborando con le famiglie ucraine nel Regno Unito che non sono in grado di coprire il costo totale dell'alloggio delle loro famiglie allargate che stanno fuggendo dal paese: "Ho cercato di aiutare finanziariamente in un paio di casi", ha dichiarato Cumberbatch.

L'attore, che tra meno di una settimana sarà nelle sale di tutto il mondo con Doctor Strange nel Multiverso della Follia, ha incoraggiato i suoi colleghi di Hollywood a fare lo stesso. Parlando alla stampa durante i British Academy Film Awards a marzo, l'attore ha implorato le star di Hollywood a donare e ha chiesto di sollecitare i politici britannici a creare una sorta di struttura per i rifugiati.

"Dobbiamo spingere i nostri politici a continuare a creare una sorta di rifugio... qui per le persone che stanno soffrendo", ha detto Cumberbatch. "Ognuno deve fare il più possibile. Penso che già oggi si sia diffusa la notizia che c'è stato un numero record di persone che si sono offerte volontarie per accogliere rifugiati nelle loro case. Spero di farne parte anch'io". E così è stato.

Nel frattempo, nell'ultimo spot di Doctor Strange 2 poi rimosso è stata spoilerata la presenza di alcuni personaggi Marvel.