Benedict Cumberbatch sarà Louis Wain: nel biopic anche Claire Foy

Benedict Cumberbatch non è nuovo al farsi carico dell'interpretazione di personaggi decisamente sui generis: pensiamo ovviamente al suo iconico Sherlock Holmes, ma anche all'Alan Turing di Imitation Game o al Tutto di Zoolander 2. Difficile, dunque, pensare ad un attore più indicato per interpretare Louis Wain.

Celebre per i suoi gatti antropomorfi dagli enormi occhi, Wain è sicuramente uno dei più singolari artisti britannici della prima metà del '900. L'artista londinese era senza dubbio una personalità interessante e complessa, come testimoniano i suoi lavori che molti vedono come frutto della schizofrenia della quale si ritenne fosse affetto.

Al fianco di Cumberbatch troveremo Claire Foy (The Crown) che interpreterà la moglie di Wain e sua continua fonte d'ispirazione. "Sono eccitato all'idea di interpretare lo spirito coraggioso e giocoso che era Louis Wain e di produrre un film così speciale [Cumberbatch parteciperà alla produzione con la sua SunnyMarch]. Ammiro il lavoro di Will [Sharpe, regista del film] sin dai tempi di Flowers ed ho saputo dal primo momento in cui ci siamo incontrati che fosse la persona giusta per portare in vita la storia di Louis" ha dichiarato entusiasta l'attore di Doctor Strange.

Studiocanal produrrà il film insieme alla già citata SunnyMarch, Shoebox, Film4 ed Amazon. Le riprese di Louis Wain inizieranno il prossimo 10 agosto.