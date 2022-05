Benedict Cumberbatch sul suo Iron Strange in Infinity War: 'Un peccato sia stato tagliato'

Da qualche parte nel Multiverso c'è una versione di Avengers: Infinity War in cui il Doctor Strange di Benedict Cumberbatch finisce per indossare l'armatura di Iron Man diventando effettivamente Iron Strange. La scena in questione è stata effettivamente girata ma non è finta nel montaggio finale del film. Benedict Cumberbatch ne ha parlato.

In una intervista concessa alla BBC, Benedict Cumberbartch ha discusso di questo scambio di costumi durante la promozione di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, ammettendo di essere rimasto "un po' deluso" dal fatto che il suo Iron Strange non sia stato incluso nel montaggio finale di Infinity War.

"Siamo rimasti entrambi [delusi]", ha detto Cumberbatch parlando anche del collega Robert Downey Jr.. "C'è voluto molto tempo per mettere insieme quei costumi impiombati (ride). È stato un momento incredibile ... Voglio dire, avere per un po' quell'armatura addosso, è stato molto, molto, molto figo. Mi sarebbe piaciuto vedere cosa avrebbe fatto con quella combinazione di magia e quella tecnologia".

Dopo che un artbook dei Marvel Studios ha rivelato un concept art di Strange che si traveste da Iron Man per proteggersi dalla "tortura dell'ago magico" di Maw, gli sceneggiatori di Infinity War Markus e McFeely avevano dichiarato a ComicBook che le versioni alternative della scena "erano semplicemente troppo fantastiche" - e troppo lunghe - per essere tenute. Nel film arrivato in sala, sono in realtà Stark e lo Spider-Man con l'armatura (Tom Holland) a salvare Strange a bordo della Q-Ship di Maw.

Intanto, potete leggere su queste pagine la recensione di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, ma anche una curiosa teoria sul quando sia ambientato Doctor Strange rispetto a Spider-Man: No Way Home. Alcuni fan, infatti, credono che la storia di Strange avvenga prima degli eventi di No Way Home. Il film Marvel, di fatto, sarebbe dovuto uscire prima di quello Sony.