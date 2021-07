Benedict Cumberbatch in gita a Wimbledon: i fan di Doctor Strange adorano il suo stile

Oltre che per le fasi finali degli Europei di calcio, le attenzioni degli sportivi sono concentrate su Londra in questi giorni anche per Wimbledon, il torneo di tennis più prestigioso al mondo. Come da tradizione affollano gli spalti anche vip e personaggi famosi, e chi non è passato certamente inosservato è Benedict Cumberbatch.

In attesa di vedere l'impatto sul Marvel Cinematic Universe di Doctor Strange 2, e prima ancora di ritrovare Cumberbatch anche in Spider-Man: No Way Home, il pubblico sembra aver particolarmente apprezzato l'impeccabile look dell'attore a Wimbledon.

In calce alla notizia possiamo vedere alcuni dei tweet dedicati all'argomento: c'è chi sofferma l'attenzione sulla mascherina di Benedict Cumberbatch abbinata all'abito, chi commenta che il detto "nessuno è perfetto" non è valido nel caso dell'attore di Doctor Strange, chi pubblica immagini di precedenti edizioni del torneo di Wimbledon, in cui il nostro eroe era altrettanto stiloso. In una foto lo vediamo anche in compagnia del collega Tom Hiddleston, al centro dell'attenzione in queste settimane per Loki.

In Doctor Strange in the Multiverse of Madness, come sappiamo, rivedremo anche Elizabeth Olsen nel ruolo di Wanda Maximoff. "C'è la costante sensazione di paura e brivido, tipica dell'horror" ha anticipato recentemente l'attrice parlando del film, "anche la profondità di campo gioca con lo spettatore per renderlo più ansioso. È come una versione patinata di Indiana Jones, che io adoro, ma con qualcosa di più dark."