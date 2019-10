Benedict Cumberbatch entusiasta all'idea di un eventuale Super A-Team al femminile nel MCU

Intervistato durante il tour promozionale del suo ultimo film da protagonista, The Current War, dove interpreta Thomas Edison, l'interprete del Doctor Strange nel Marvel Cinematic Universe, Benedict Cumberbatch, ha risposto in modo intrigato ed entusiasta a una precisa domanda di BuzzFeed: come vede un eventuale A-Team al femminile nel MCU?

La domanda è arrivata discutendo ovviamente della sua partecipazione ad Avengers: Endgame, dove c'è stata la sequenza che ha riunito insieme praticamente tutte le supereroine dell'Universo Cinematografico Marvel in una scena potente e riuscita. Seguendo allora le parole di Elizabeth Olsen o Brie Larson, Cumberbatch ha così risposto:



"E perché no? Sì, unitile tutte insieme. C'è sicuramente spazio per una cosa del genere. Stiamo assistendo all'ascesa delle supereroine femminili e dunque perché no? Sarebbe una cosa grandiosa". Insomma, un altro bel endorsement a un potenziale titolo dedicato interamente a un supergruppo composto da sole donne, sempre che Kevin Feige e le altre teste di Marvel Studios decidano di produrre qualcosa di simile in futuro.



Intanto, l'apripista della Fase 4 sarà l'attesissimo Black Widow con protagonista Scarlett Johansson, di cui attendiamo con impazienza un primo trailer ufficiale. Il film uscirà comunque nelle sale italiane il 22 aprile 2020, dunque ci vuole ancora un po' di pazienza.