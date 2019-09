Benedict Cumberbatch ed Elizabeth Olsen nel nuovo fan poster di Doctor Strange 2

In attesa di scoprire quando inizieranno le riprese di Doctor Strange in The Multiverse of Madness e di capire chi andrà a interpretare il villain del film, che ricordiamo sarà Nightmare (si vocifera David Tennant), vi proponiamo oggi un nuovissimo fan poster dedicato all'atteso sequel diretto da Scott Derrickson.

Esattamente come per il primo fan poster dove vedevamo Scarlett Witch e Doctor Strange affrontare Dormammu, qui l'artista di Instagram ha scelto di inserire direttamente nella locandina da lui immaginata quella che sarà la co-star del film e che arriverà nel cinecomic poco dopo il suo ritorno nella serie live-action WandaVision, targata Disney+. Non è chiaro né che ruolo giocherà all'interno della trama né in che modo sarà collegato il suo arrivo con la serie della piattaforma streaming, ma è certo che Derrickson e Kevin Feige saranno sorprenderci come sempre.



La pellicola con Benedict Cumberbatch uscirà nei cinema a maggio 2021 e vedrà Elizabeth Olsen nei panni di Wanda Maximoff/Scarlet Witch affiancare lo Stregone Supremo dei fumetti della Marvel. Benedict Wong dovrebbe tornare ad interpretare Wong mentre, secondo i rumor, Tilda Swinton potrebbe tornare come Antico; Rachel McAdams è rumoreggiata come nuovamente parte del cast. Il villain dovrebbe essere Nightmare (Incubo).

Tra i vari rumor circolati sulla pellicola anche le possibili introduzioni di personaggi classici come Fratello Voodoo e Clea.