Benedict Cumberbatch è Edison - L'uomo che illuminò il mondo nel trailer italiano

01 Distribution ha diffuso in streaming il trailer italiano di Edison - L'uomo che illuminò il mondo, film con protagonista Benedict Cumberbatch nei panni dell'inventore Thomas Edison.

Al fianco dell'attore britannico troviamo Michael Shannon, Katherine Waterston, Tom Holland, Matthew Macfadyen, Tuppence Middleton e Nicholas Hoult, quest’ultimo nei panni di Nikola Tesla. Scritto da Michael Mitnick (The Giver), il film è diretto da Alfonso Gomez-Rejon con Basil Iwanyk, Timur Bekmanbetov e Harvey Weinstein alla produzione e Cumberbatch e Adam Ackland come produttori esecutivi.

La data d’uscita americana era stata precedentemente fissata al 24 novembre 2017, ma a causa del fallimento della Weinstein Company per le vicende legali che hanno travolto il produttore il film era stato rimandato a data da destinarsi; dopo una prima presentazione a Toronto, però, il responso della critica fu molto negativo, così Gomez-Rejon decise di rimettere mano al montaggio per consegnare una nuova versione della pellicola, che è quella che arriverà nelle sale italiane il 18 luglio 2019. Di seguito la nuova sinossi diffusa da 01 distribution.

Sinossi ufficiale: La storia della competizione epica e spietata tra i due più grandi inventori dell’era industriale per stabilire quale dei due sistemi elettrici avrebbe dominato il nuovo secolo. Sostenuto da J.P. Morgan, Edison abbaglia il mondo illuminando Manhattan, ma Westinghouse, aiutato da Nikola Tesla, riuscì ad individuare alcuni pesanti difetti nel sistema a corrente continua di Edison. Scatenando una vera “guerra della corrente”, Westinghouse e Tesla puntano tutto sul sistema a corrente alternata, una scelta rischiosa e pericolosa.

Cumberbatch e Holland hanno già condiviso lo schermo in Avengers: Infinity War e nell'ultimo campione d'incassi Avengers: Endgame; il britannico è apparso di recente anche nella miniserie Good Omens, come voce di Satana. Lo rivedremo nel nuovo film di Sam Mendes, 1917 e in The Power of the Dog, nuova regia di Jane Campion.