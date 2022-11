Benedict Cumberbatch su Doctor Strange: 'Nei film degli Avengers è un ruolo difficile'

Quest'anno Benedict Cumberbatch è tornato a vestire i panni dello Stregone Supremo in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, la seconda pellicola dedicata al personaggio diretta da Sam Raimi.

Tuttavia, l'attore ha interpretato Stephen Strange anche in altre occasioni durante gli ultimi anni, come in Avengers: Inifinty War e Avengers: Endgame. E proprio riferendosi a questi due film corali, Cumberbatch ha confessato come non sia stato affatto semplice recitare la sua parte, a causa dei vincoli legati alla trama.

"È tutto fumo negli occhi! Non è una sorta di palestra di recitazione in cui ti stai spogliando di strati di te stesso per rivelare uno strato di verità. Stai lavorando per ottenere il meglio, ma in un momento che dura quanto un battito di cuore per quanto riguarda un film enorme come The Avengers, quindi può essere difficile ottenere quel momento davvero emozionante in soli cinque minuti, perché sei circondato da tante altre cose più grandi".

Cumberbatch ha continuato: Beh, la precisione è una cosa. Ma in questo caso non hai tanto spazio per sviluppare il personaggio", ha raccontato. "Devi cercare di servire la storia e allo stesso tempo di bilanciare l'integrità di un ruolo ormai molto amato dell' Universo Cinematografico Marvel."

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che il prossimo film in uscita del MCU è Black Panther: Wakanda Forever, che arriverà nelle sale italiane il prossimo 9 novembre.

.