Benedict Cumberbatch compie 47 anni: 'Il mio cognome sembra una scorreggia'

Facile essere uno degli attori più apprezzati al mondo: meno facile è diventarlo nonostante un qualcosa che continua a metterti in imbarazzo. È questo il caso di Benedict Cumberbatch, che a 47 anni compiuti proprio oggi non ha ancora smesso di trovare decisamente buffo e ridicolo il suo cognome.

Recentemente espressosi sul ritorno di Doctor Strange nel Marvel Cinematic Universe, il povero Benedict ha infatti ammesso qualche tempo fa di non riuscire a non pensare al suono di una flatulenza quando si trova a dover pronunciare il proprio cognome, e che la stessa opinione sembrerebbe esser condivisa da sua madre.

"Cumberbatch... Suona un po' come una scorreggia in un bagno, no? È un nome vecchio e buffo. Non riuscirei mai a pronunciarlo durante un lunedì mattina. Quando diventai attore mia madre non era molto entusiasta dell'idea di tenerlo" furono le parole dell'attore, che in seguito ebbe poi modo di aggiungere: "È anche diventato un verbo, 'ho cumberbatchato nell'audience inglese'. Chi lo sa, magari entro la fine dell'anno riuscirà a diventare anche un'imprecazione! È assurdo, ne sono onorato".

E voi, avete mai notato qualcosa di buffo nel cognome del nostro Benedict? Che sia solo una sua fissazione o meno, comunque, una cosa è certa: quel cognome non gli ha impedito di diventare una delle star più apprezzate della Hollywood dei giorni nostri!