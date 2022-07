Benedict Cumberbatch compie 46 anni! 'Voglio interpretare personaggi audaci e fuori moda'

Il tempo passa per tutti, anche per chi è capace di giocarci come il nostro Doctor Strange: anche quest'anno è dunque arrivato per Benedict Cumberbatch il momento di tirar fuori la torta di compleanno, perché il protagonista del ritorno di Sam Raimi in chiave Marvel Cinematic Universe spegne oggi le sue prime 46 candeline.

Nato a Londra il 19 luglio del 1976, Cumberbatch ha dimostrato finora di poter vantare la poliedricità dei grandi attori: dallo Sherlock Holmes made in BBC al già citato Doctor Strange, passando per l'Alan Turing di The Imitation Game e per film come Il Potere del Cane, Lo Hobbit e 12 Anni Schiavo, il nostro Benedict ha in effetti tenuto fede alle dichiarazioni con cui mise in chiaro gli obbiettivi della sua carriera.

"Ho avuto molta fortuna nella mia carriera finora, ma una delle mie ambizioni è quella di interpretare ruoli completamente diversi da me; qualsiasi cosa, da un cattivo dei fumetti in un thriller d'azione a un detective. La carriera di Gary Oldman ne è l'esempio perfetto. Mi piacerebbe interpretare una gamma molto ampia di personaggi audaci, sorprendenti e fuori moda." furono le parole dell'attore al riguardo.

Che dire, dunque: bravo Benedict, obbiettivo raggiunto! Vediamo, intanto, cosa dovrebbe riservare a Doctor Strange il futuro del Marvel Cinematic Universe.