Benedict Cumberbatch avvistato con il cast durante i reshoot di Spider-Man: No Way Home

Come sappiamo, Spider-Man: No Way Home e Doctor Strange in the Multiverse of Madness saranno collegati fra di loro, cosa (fra le tante) che ci farebbe pensare che il film con Tom Holland avrà a che fare con il Multiverso. Poche, per il resto, le notizie che abbiamo sulla nuova pellicola sull'uomo ragno, che vedrà anche la presenza di Doctor Strange.

E in effetti Benedict Cumberbatch è stato recentemente beccato con il cast di Spider-Man nel corso di una cena in un ristorante ad LA, dove si stanno svolgendo i reshoot del film. C'è di più, perché l'attore aveva anche la sua tipica barba da Doctor Strange. I fan, mentre attendono informazioni sulla data di uscita del trailer di No Way Home, si chiedono quale sarà il ruolo del personaggio interpretato da Cumberbatch nella pellicola. Che sia il nuovo mentore di Peter Parker? E' probabile che Strange funga infatti da portale per il Multiverso per il giovane uomo ragno.

Il pubblico si dice oggi piuttosto preoccupato, poiché quando si parla di reshoot non è mai un buon segno, e significa spesso anche un allungamento dei tempi. Tuttavia Feige ha più volte spiegato che è una cosa che si fa spesso ai Marvel Studios, e che le riprese principali del film diretto da Watts sono già terminate ad Atalanta mesi fa. Non sarebbe, dunque, improbabile che ci sia già un primo montaggio, ma non è ancora chiaro né quando sarà mostrato, né quando avremo un trailer.

Il livello di segretezza quando si parla di progetti del MCU è generalmente molto alto, quindi dovremo aspettare ancora un po' per avere risposte a tutte queste domande. Resta, in ogni caso, strano che abbiamo avuto la possibilità di vedere i protagonisti cenare tutti insieme in un posto pubblico proprio per questo motivo. Un utente ha anche pubblicato su twitter le foto della serata.

Intanto i fan restano in attesa di news, mentre Willem Dafoe, interprete di Goblin, si pronuncia sul nuovo Spider-Man.