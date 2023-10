Benedict Cumberbatch tra gli attori più sexy? L'attore non è convinto: 'Sembro una lontra'

Benedict Cumberbatch non riesce a considerarsi un sex symbol e, dopo aver notato il suo nome in alcune liste che si riferivano agli uomini più attraenti della Gran Bretagna, ha spiegato a The Hollywood Reporter di non riuscire in nessun modo a sentirsi attraente al pari dei suoi colleghi più belli a causa della stranezza della sua faccia.

Dopo aver riportato l’autoironia di Benedict Cumberbatch a proposito del suo cognome, torniamo a raccontare della capacità, forse persino esagerata, dell’attore di essere autocritico.

La star del Marvel Cinematic Universe si è infatti detto stupito di essere considerato uno degli uomini più attraenti del Regno Unito: “È la benedizione dell’avere una faccia strana, a metà tra una lontra e qualcosa che la gente trova vagamente attraente. O semplicemente simile a quella di una lontra vagamente attraente. Cercando di essere più seri, sono cresciuto con questa faccia, che è stata nel settore per 10 anni e ora sta entrando in queste liste di bellezze”.

Quindi l’attore ha spiegato come probabilmente gran parte del merito vada alle sue performance: “Non ha senso, perché non ero neanche lontanamente il millesimo volto più bello quando ho iniziato. Quindi, so che in gran parte si tratta di una proiezione, il che è lusinghiero per il lavoro che ho fatto. Quando ho iniziato sapevo di non essere una bellezza tipica. Ho il collo lungo e il viso lungo”.

Il londinese potrà anche non rappresentare la bellezza ideale cui ci ha abituato il cinema, ma, anche grazie al suo incredibile talento, continua a essere uno degli attori più in ascesa del panorama mondiale, e, in questo senso, vi lasciamo ai 5 ruoli più iconici interpretati da Benedict Cumberbatch.