Benedetta: Virginie Efira nella prima immagine del film di Paul Verhoeven

Pathé Films e SBS Productions hanno rilasciato la prima immagine del dramma saffico Benedetta, diretto dal regista olandese Paul Verhoeven, con protagonista Virginie Efira. Verhoeven è reduce dagli ottimi riscontri ottenuti dal suo ultimo film, Elle, grazie al quale Isabelle Huppert si è aggiudicata l'Oscar alla miglior attrice protagonista.

Benedetta è ambientato nell'Italia del XVII secolo e segue le vicende di Benedetta Carlini, una monaca che afferma di avere visioni profetiche e di aver sviluppato le stigmate, ferite correlate alla crocifissione di Gesù Cristo. Questi eventi la portano ad una rapida ascesa nel mondo ecclesiastico. Tuttavia il Vaticano classificherà in seguito le sue affermazioni come una frode, sebbene sia stato teorizzato che la vera ragione sia legata al fatto che si tratta di una donna e per la sua identità sessuale.

Benedetta ha una compagna che l'assiste durante l'ascesa della monaca nelle gerarchie della Chiesa, diventando un personaggio ingombrante e instaurando con la donna una relazione nel corso degli anni.

Adattamento del romanzo 'Immodest Acts: The Life of a Lesbian Nun in Renaissance Italy', scritto da Judith Brown, Benedetta è attualmente in produzione in Italia.

Nel cast del film di Paul Verhoeven troviamo Virginie Efira nel ruolo della protagonista, insieme a Charlotte Rampling, Lambert Wilson e Daphne Patakia.

Il film uscirà nelle sale cinematografiche francesi nel 2019.