Benedetta: il sensuale poster del nuovo film di Paul Verhoeven

Con la prima immagine ufficiale risalente ad un anno fa, Benedetta di Paul Verhoeven torna a mostrarsi con un nuovo teaser poster, che anticipa le atmosfere erotiche per cui il regista olandese è famoso e apprezzato in tutto il mondo.

Come al solito, potete visionare l'immagine promozionale in calce all'articolo.

Benedetta è ambientato nell'Italia del XVII secolo e segue le vicende di Benedetta Carlini, una monaca che afferma di avere visioni profetiche e di aver sviluppato le stigmate, ferite correlate alla crocifissione di Gesù Cristo. Questi eventi la portano ad una rapida ascesa nel mondo ecclesiastico, tuttavia il Vaticano classificherà in seguito le sue affermazioni come una frode, quando scoprirà che la donna ha avuto una relazione lesbica. Il film è basato su una storia vera documentata nel libro di saggistica del 1986 Immodest Acts - La vita di una suora lesbica nell'Italia rinascimentale, scritto da Judith C. Brown.

Nel cast del film di Paul Verhoeven troviamo Virginie Efira nel ruolo della protagonista, insieme a Charlotte Rampling, Lambert Wilson e Daphne Patakia. Inizialmente previsto per la line-up di Cannes 2019, il film è stato rimandato ad un generico 2020 senza una data precisa.

L'ultimo film di Verhoeven risale al 2016 con Elle, che permise a Isabelle Huppert di portare a casa una nomination per l'Oscar come miglior attrice protagonista. Per altri approfondimenti, vi rimandiamo ad uno speciale sulla carriera di Rutger Hauer, la cui carriera fu lanciata proprio da Paul Verhoeven.