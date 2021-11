Benedetta, il nuovo poster del dramma di Paul Verhoeven presentato a Cannes

Online è stato pubblicato e ricondiviso sui social il nuovo poster ufficiale di Benedetta, l'ultimo film scritto e diretto da Paul Verhoeven e presentato qualche mese fa all'edizione numero 74 del Festival di Cannes. Il film verrà distribuito in Italia a partire dal mese di dicembre, dopo vari posticipi causati dalla pandemia.

Benedetta è basato sul saggio di Judith C. Brown, Atti impuri - Vita di una monaca lesbica nell'Italia del Rinascimento, ispirandosi alla vita di Benedetta Carlini, una suora del XVII secolo che inizia una storia d'amore con un'altra donna dopo essere entrata in un convento.



Intitolato inizialmente Blessed Virgin, Benedetta è stato scritto da Verhoeven insieme a David Birke; Judith C. Brown ha dichiarato che Verhoeven e Birke "hanno scritto un copione fantasioso e affascinante che esplora l'intersezione tra religione, sessualità e ambizione umana in un'epoca di peste e fede".



Il cast del film è composto da Virginie Efira nel ruolo di Benedetta Carlini, insieme a Charlotte Rampling, Daphne Patakia, Lambert Wilson, Olivier Rabourdin, Louise Chevillotte, Hervé Pierre e Clotilde Coureau.



Su Everyeye trovate anche l'ultimo trailer di Benedetta, accolto con buoni riscontri al Festival di Cannes. Paul Verhoeven è noto a Hollywood per aver diretto diverse pellicole famose come RoboCop, Basic Instinct, L'uomo senza ombra e Elle, con protagonista Isabelle Huppert.



Scoprite Virginie Efira nella prima immagine di Benedetta, a poche settimane dalla sua uscita nelle sale.