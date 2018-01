Ben Wheatley sta girando un nuovo film in segreto dal titolo esilarante

Il regista indipendente, a quanto pare, starebbe girando il suo nuovo film in gran segreto, insieme alla sua sodale partner Amy Jump.

Numerosi i progetti del regista attualmente in fase di stallo, tra cui vanno segnalati ad esempio Freakshift (le cui riprese sarebbero dovute iniziare la scorsa estate), l’adattamento di Hard Boiled tratto da Frank Miller, il remake di Wages of Fear, quello del videogame anni Ottanta Gauntlet e una potenziale commedia romantica. Ma Wheatley pare si stia dedicando a qualcosa di completamente diverso.

Secondo quanto riportato dall’Hollywood Reporter, Wheatley starebbe girando un film con lo sboccato titolo di Colin You Anus. Purtroppo, questo è tutto quello che viene riportato nell’articolo, che non fornisce altri dettagli in merito alla produzione, se non che la sodale Laurie Rose sarà la direttrice della fotografia e che presumibilmente la sceneggiatura è co-firmata dall’abituale collaboratrice del regista, Amy Jump. Le riprese dureranno circa 11 giorni; non è la prima volta che Wheatley riesce ad essere così economico con i tempi, dato che Field in England – film acido-bucolico in bianco e nero – fu girato in appena 12 giorni.

Di seguito potete ammirare uno scatto dello stesso regista che conferma il titolo di lavorazione. Su queste pagine potete leggere anche la recensione del suo ultimo film, Free Fire.