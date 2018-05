Ben Wheatley è in lizza per dirigere una pellicola dei Marvel Studios?

Il successo di Avengers: Infinity War non sta rallentando la produzione degli altri cinecomics dei Marvel Studios, ed infatti Kevin Feige sta attivamente lavorando ad una nuova serie di film ispirati ai fumetti della Casa delle Idee.

Secondo un nuovo rumor/report lanciato dall'attore e comico Bob Mortimer, il regista di Kill List, A Field in England e Free Fire, Ben Wheatley, sarebbe in lizza per dirigere una pellicola per i Marvel Studios e, a quanto pare, sarebbe piuttosto vicino ad ottenerne la regia.

"Stavamo per iniziare a lavorare a questo nuovo progetto ma poi hanno offerto a Ben uno di questi grossi film della Marvel, e ho capito che non lo avremmo più fatto" ha spiegato il comico.

Ovviamente questo fa partire numerose speculazioni su quale progetto possa dirigere il filmaker. Il Marvel Cinematic Universe, infatti, si espanderà e non sappiamo ancora tutti i titoli che ci verranno presentati. Sappiamo che Spider-Man: Homecoming 2 e Guardiani della Galassia vol.3 hanno già dei registi a bordo, rispettivamente, Jon Watts e James Gunn, cosi come Ryan Coogler dovrebbe tornare per Black Panther 2. Tra gli altri titoli in lavorazione c'è lo spin-off sulla Vedova Nera, ma anche in questo caso sappiamo che la Marvel sta cercando una regista donna; infine c'è il film sugli Eterni, l'unico annunciato e possibile.